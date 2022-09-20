Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил соболезнования в связи со смертью 22-летней девушки Махсы Амини и призвал правительство Ирана прекратить систематическое преследование женщин. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы призываем иранское правительство прекратить систематическое преследование женщин и разрешить мирные акции протеста», — заявил Блинкен, подчеркнув, что Махса Амини должна была быть жива сегодня.

«Вместо этого США и иранский народ ее оплакивают», — отметил госсекретарь.