Российские СМИ, ссылаясь на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков, сообщили, что в Казахстане стали задерживать российские грузовики с товарами из Европы.

Уточняется, что на территории страны застряло порядка восьми автопоездов.

«В настоящий момент нам известно о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. При этом, некоторые из них находятся на стоянках для нарушителей. Хранение там обходится очень дорого. Еще часть грузовиков стоит на таможенных терминалах, некоторые же вообще прямо на дороге. У водителей изъяли все документы, поэтому они не могут уехать», — заявил представитель ассоциации.

По версии СМИ, речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров. Из стран Евросоюза эти товары следуют на границу Беларуси, а далее в Казахстан. В свою очередь в Минтрансе РФ отметили, что Астана ввела «необоснованные требования».

Помимо прочего представители АСМАП рекомендовали российским бизнесменам временно отказаться от транзитной перевозки.