Особое значение при достижении мира между Россией и Украиной имеет возвращение Россией захваченных территорий Украины, в том числе и Крыма.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS.

«Это то, что нужно и то, что ожидается. В этом вопросе господин Гутерриш [генсек ООН] предпринял определенные шаги. Есть шаги, которые мы сделали. Возвращение [территорий] действительно облегчит нашу работу», – подчеркнул президент Турции. – «Крымские татары являются и нашими соотечественниками. Мы сказали России, что «если вы пойдете на этот шаг, то успокоите и нас, успокоите Украину, успокоите и крымских татар». Но, к сожалению, с тех пор там не было сделано ни одного шага в этом направлении».

На вопрос журналиста, о том осознает ли Путин, что просчитался, когда недооценил волю и масштаб сопротивления украинскому народу, Реджеп Эрдоган отметил, что «ни один лидер не признает своей ошибки после того, как сделал шаг».

Также турецкий лидер заявил, что не может быть никакого оправдания вторжения. Однако причинно-следственную связь в происходящем могут объяснить только президенты Украины и России. Поэтому Турция придерживается сбалансированной политики и готова выслушать обе стороны.

«Мы ведем переговоры и с господином Путиным, и с господином Зеленским. Генеральный секретарь ООН продолжает контакты с обоими лидерами. Что это значит? Если мы хотим добиться результата, то мы должны переговорить с обоими лидерами, а не выступать на стороне одного из них. Конечно, важно и это видеть, люди гибнут не только с украинской стороны, но и с российской», – подчеркнул Эрдоган.