Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин стремится как можно скорее урегулировать кризис в Украине.

«Я понял, что он действительно стремится как можно скорее закончить это дело. <…> На данный момент, например, достигнуто соглашение об обмене 200 военнопленных», — сказал он в интервью телеканалу PBS, слова главы государства приводит газета Yeni Şafak.

Эрдоган отметил, что все еще не теряет надежду организовать встречу Путина и президента Украины Владимира Зеленского.