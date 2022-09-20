Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не намерена отчитываться перед ЕС за участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде, сообщает РИА «Новости».

По его словам, Турция не подотчетная Евросоюзу и имеет право встречаться со всеми странами мира. Он подчеркнул, что ведет переговоры со всеми странами, потому что его страна является частью мира.

«Когда мы проводили встречи со странами — членами Европейского Союза, нам не поступало вопросов типа «Почему вы с ними встретились?». Мы будем и в дальнейшем вести с ними процесс в таком же отношении, как и со странами Шанхайской организации сотрудничества», — заявил Эрдоган.