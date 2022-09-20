19 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в рамках участия в неделе высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает МИД Азербайджана.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и ООН, будущих направлениях действий и последней ситуации в регионе.

Байрамов отметил, что за 30-летие членства Азербайджана в ООН, которое отмечалось в этом году, отношения развивались по восходящей линии, и страна выступила с широкомасштабными инициативами в рамках ООН в ряде направлений, особенно в сфере поддержания мира и безопасности.

Джейхун Байрамов с отметил, что визиты председателя Генеральной Ассамблеи ООН и других руководителей высокого уровня в Азербайджан в последние годы способствовали дальнейшему развитию сотрудничества. Были отмечены председательство Азербайджана в Движении неприсоединения и его инициативы в этом контексте.

Министр дал подробную информацию о масштабных провокациях Армении. Проинформировав противоположную сторону о восстановительных и реконструкционных работах на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, возвращении вынужденных переселенцев в регион, министр подчеркнул важность наращивания международных усилий по устранению минной угрозы на территориях страны.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш отметил, что у Азербайджана образцовые отношения сотрудничества с ООН, и важно углублять сотрудничество по всем направлениям.

Антониу Гутерриш сказал, что высоко ценит глобально значимые инициативы, выдвинутые Азербайджаном в качестве председателя Движения неприсоединения. Он подчеркнул важность снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном и процесса нормализации.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес, которые находятся в повестке дня ООН.