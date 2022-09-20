Визит делегации Конгресса США в Ереван планировался еще до обострения между Арменией и Азербайджаном. Об этом спикер Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси, возглавлявшая упомянутую делегацию, заявила в понедельник по итогам поездки.

«Наш визит был запланирован до начала боевых действий 12 сентября», — говорится в письменном заявлении Пелоси, распространенном ее пресс-службой.

«Наша делегация возвращается в Вашингтон гордой и готовой продвигать давнюю приверженность Конгресса безопасному и мирному Кавказу», — добавила спикер.