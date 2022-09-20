В Нью-Йорке завершилась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Встреча была организована по инициативе Вашингтона на полях ГА ООН в Нью-Йорке.

«Спасибо министрам иностранных дел Армении и Азербайджана за эту встречу», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен после трехсторонней встречи.



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В Нью-Йорке стартовала встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном.

Блинкен начал встречу с выражения соболезнования семьям погибших в ходе последних боев.

«Мы воодушевлены тем фактом, что удалось достичь прекращения огня, и последние несколько дней не было обострений. В ходе моих бесед с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном оба лидера заявили, что они готовы к миру. Сильное устойчивое вовлечение – лучший путь для всех, нет военного решения кризиса между Арменией и Азербайджаном. США сделают все возможное, чтобы поддержать эти усилия», — отметил он.