Ученые Института сельского хозяйства Северо-Востока Национальной академии аграрных наук Украины вывели новый сорт посевной конопли «София», которую можно использовать для изготовления бронежилетов для военных. Об этом говорится на сайте академии.

Эксперты отметили, что новый сорт универсален по использованию, как волокон, так и семян.

В частности техническая конопля — это основа для производства пороха, не имеющего аналогов в мире, а также высококачественное сырье для канатов и парашютов. В тоже время плиты из конопляного волокна выдерживают выстрелы из бронебойных патронов.

Кроме того ученые подчеркнули, что ткань из конопли для пошива военной одежды хорошо себя зарекомендовала при отсутствии каких-либо средств гигиены.