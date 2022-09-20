Нас народ смотрит и мы к нему должны относиться уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное, блок североатлантический — сильный, навалились они на нас всем западным миром. Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области.

Об этом заявила Ольга Скабеева в прямом эфире российского федерального канала.

«Не надо говорить, что оружие — так себе. Надо двигаться вперед. Надо понимать, что ставки очень высокие, но правда все равно нужна людям. Людям нужна правда. Не надо рассуждать, на тему того, что американские «Хаймерсы» не представляют угрозу. Представляют!», — добавила Скабеева.

