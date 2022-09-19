Власти Словении передадут армии Украины 28 танков M-55 S. Взамен она получит от Германии 40 грузовиков, сообщает 24UR в понедельник, 19 сентября.

Указано, что соответствующее соглашение подписали канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Словении Роберт Голоб. Согласно сделке между странами, ФРГ передаст словенцам 35 тяжелых погрузочных машин и пять автоцистерн для воды.

При этом в офисе премьера Словении отметили, что соглашение было заключено в духе солидарности с украинским народом, который сталкивается с российским вторжением, и что этот взаимный обмен также укрепит оборонное сотрудничество между двумя странами.

Танки M-55 S находились на хранении словенской армии. Это югославская модернизация старого советского танка Т-55. Машина получила динамическую защиту и более мощное вооружение.