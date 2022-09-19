В министерстве обороны Армении прошла встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в республике. Генерал-полковник Анатолий Сидоров проинформировал министра обороны Сурена Папикяна о предложениях по деэскалации ситуации на границе с Азербайджаном.

«Сегодня в Министерстве обороны Республики Армения состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения… о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам, — указали в пресс-службе. — Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности», — говорится в сообщении ОДКБ.