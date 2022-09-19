Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что войска РФ и коллаборанты на временно захваченных территориях паникуют после освобождения большей части Харьковской области.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что украинские силы стабилизируют ситуацию и держат позиции на освобожденных территориях Украины.

«Стабилизируем ситуацию, держим позиции. Прочно. Настолько крепко, что оккупанты ощутимо паникуют», — сказал он.

Он предупредил, что у российских захватчиков остается только два варианта: бегство или сдача в плен.

«У коллаборантов варианты похожие. И неизвестно, пустит ли их Россия на свою территорию, даже если дала свой паспорт. Или коллаборанты будут осуждены согласно законодательству Украины», — добавил он.

Зеленский убежден, что у войск РФ не будет никакой опоры на украинской земле.