«Референдум» о «признании» «Луганской Народной Республики» субъектом РФ состоится осенью, в ближайшее время, заявил в понедельник ТАСС депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия», координатор по межпарламентским связям с «Народным советом «ЛНР», первый зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Я думаю, это [«референдум»] будет в ближайшее время. «Глава «республики» обязан в самое ближайшее отреагировать на обращение. Это будет осень, но не поздняя», — сказал он.