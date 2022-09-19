Молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу не сыграет товарищеский матч с командой Кыргызстана.
Это произошло из-за того, что команда гостей отказалась приехать в Баку, пишет «Азериспорт».
Молодежная сборная Азербайджана (U-21) по футболу не сыграет товарищеский матч с командой Кыргызстана.
Это произошло из-за того, что команда гостей отказалась приехать в Баку, пишет «Азериспорт».
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