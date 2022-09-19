Глава МВД Польши Мариуш Каминьский распорядился ужесточить правила въезда в страну для россиян.

«Я сегодня подписал распоряжение, ужесточающее ограничение въезда в Польшу граждан России. Это результат общих договоренностей Польши, Эстонии, Литвы и Латвии», — написал министр в понедельник в Twitter.

В пояснении к тексту распоряжения указывается, что оно основано на решениях, совместно принятых Латвией, Литвой, Польшей и Эстонией, которые «согласовали общий региональный подход и выразили свою политическую волю и твердое намерение ввести временные национальные меры для российских граждан, имеющих визы ЕС, для противодействия прямым угрозам общественного порядка и безопасности, а также решили ограничить возможность въезда в Шенгенскую зону российским гражданам, путешествующим в туристических, культурных, спортивных и деловых целях».

«Эти ограничения не вводят полного запрета на въезд», — подчеркивается в документе. Исключения есть для «диссидентов, гуманитарных случаев, членов семей обладателей вида на жительство, для облегчения перевозки грузов и транспортных услуг, дипломатических миссий и транзитных перевозок».

Распоряжение вступает в силу со дня оглашения на всех пеших и автомобильных пограничных переходах в Польше. Исключение сделано для воздушных и морских пограничных пунктов, где оно вступит в силу с 26 сентября, чтобы дать возможность морским и авиаперевозчикам подготовиться к новым ограничениям. Позднее взявшие на борт человека, у которого нет оснований для въезда в Польшу, перевозчики должны будут отправить его назад за свой счет.