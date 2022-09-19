Европейский Союз очень заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. Это неоднократно подчеркивалось как на уровне Президента Совета ЕС Шарля Мишеля, так и политиками стран-членов ЕС, в том числе моей страны, Польши и правительством Польши.

С этим заявлением выступил посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски.

Поборски сказал, что они положительно оценивают участие ЕС в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией.

«Надеемся, что вместе мы сможем продвигать мирную повестку в этом регионе. Очень жаль, что каждый раз после встреч, проведенных в Брюсселе, мы наблюдаем негативные инциденты как на границе, так и на землях Азербайджана, которые в настоящее время не находятся под контролем Баку. Мы должны сделать делать всё от нас зависящее для достижения мира», — отметил джипломат.

Он добавил, что сотрудничество между Азербайджаном, Арменией и ЕС принесет пользу как двум народам, так и их обществам.