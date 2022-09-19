Президент Сербии Александар Вучич заявил, что отказался принять документ по Косову и Метохии, который ему представили советники из Евросоюза в качестве дорожной карты решения конфликта.

«Я знаю, какие были идеи. <…> Я достаточно опытен, я уже политический ветеран, чтобы не взять этот документ. Этот документ все еще ждет, чтобы я его взял», — сказал лидер Сербии в понедельник в интервью телеканалу TV Pink.

«Запад хочет, чтобы мы пустили Приштину в ООН. Если мы примем это предложение, то больше не сможем исключить Приштину из ООН. А если не примем, то, как говорят хорваты, завтра окажемся в изоляции», — добавил Вучич.