На Южном направлении подразделения РФ зажаты между Силами обороны Украины и правым берегом Днепра.

— Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, которые в этой части Херсонщины находятся. Потому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как, — сообщила руководитель украинского объединенного пресс-центра Сил обороны Оперативного командования «Пивдень» Наталья Гуменюк.

По ее словам, есть информация о том, что российские военные деморализованы и не видят цели своего пребывания на этом направлении.

— Есть информация о том, что они действительно деморализованы, они действительно не видят цели своего пребывания на этом направлении, они видят пример востока, и это их очень вдохновляет, поскольку они понимают, что возможен и такой ход событий. Они видят, что ближе все-таки двигаться вперед, сложив оружие, и переходить в обменный фонд, чем двигаться к границе, потому что на Херсонщине далеко к границе с Россией, в отличие от Харьковщины. И на пути у них есть существенная преграда — Днепр, который в принципе для них сейчас непроходимый, непереплывной, непроездной, — пояснила Гуменюк.

Спикер указала, что есть случаи, когда руководство российских подразделений выходит на связь с представителями ВСУ, чтобы договориться о том, как бы им сложить оружие.

— Но вы понимаете: они подлежат тщательной проверке, поскольку мы говорили о том, что враг коварный, могут быть разного рода провокации, — добавила Гуменюк.