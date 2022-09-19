Визит Нэнси Пелоси имел две цели: предвыборная кампания и желание воспользоваться антироссийскими настроениями. Об этом заявил армянский политтехнолог Карен Кочарян.

«Армения лишена возможности передвигать фигуры и даже сама является скорее не фигурой, а «пешкой». И не нужно делать из себя ферзя. Положение Армении достаточно тяжелое, поскольку оказалось так, что регион превратился в перекресток столкновения геополитических игроков и интересов, а мы в центре этого перекрестка», — заявил он.