Визит в Армению госпожи Нэнси Пелоси завершен. Вопреки надеждам Еревана, посещать Ханкенди она не стала. Более того, как отметили уже российские эксперты, которые следят за ситуацией на Южном Кавказе, особенно рьяно обнадеживать принимающую сторону и обещать ей что-то конкретное не торопились.

Но это, будем реалистами, не делает визит госпожи Пелоси менее провокационным. А игру, затеянную в регионе по крайней мере некоторыми кругами Вашингтона — менее опасной.

Об этом в экспертном сообществе Азербайджана, и не только Азербайджана, говорили многие и не раз: визит Пелоси в Армению по сути «предвыборный», и весь затеянный ею сентиментальный спектакль в Ереване нужен только для того, чтобы произвести впечатление на американцев армянского происхождения и заставить их раскошеливаться на ее предвыборную кампанию. Более того, сия мадам хоть и не новичок в политике, но к своим 85 годам, похоже, не очень-то научилась оценивать результаты собственных действий. Достаточно вспомнить ее провокационный визит на Тайвань, который чудом не привёл к новой войне на Дальнем Востоке. А теперь ее «предвыборные» гуляния по ереванским улицам окончательно добивают и так изрядно порушенный авторитет США в глазах азербайджанской общественности.

Строго говоря, за все то, что происходит сегодня во взаимоотношениях Баку и Вашингтона, точнее, за то, что «наворотил» здесь Вашингтон, отвечает не одна госпожа Пелоси. Понятно, что США пытаются восстановить свой авторитет и влияние в регионе. Но выбирают для этого совсем не те рычаги, шаги и аргументы. Достаточно вспомнить непонятные попытки реанимировать обанкротившуюся Минскую группу, причем без чёткой переговорной повестки дня и без «увязки» с теми изменениями, которые произошли в регионе после 44-дневной Отечественной войны. Затем — по меньшей мере странные формулировки в заявлениях Госдепартамента в связи с боями на границе в Кельбаджарском и попытки перевести стрелки с Армении на Азербайджан. На таком фоне визит Пелоси, несмотря на все разделение властей, систему сдержек и противовесов, которой так гордятся в США, превращается в сильнейший аргумент, что в Вашингтоне в очередной раз возвращаются к проармянским ориентирам времён принятия 907-й поправки или вообще Первой Мировой войны. Кому-то такие оценки могут показаться слишком уж гипертрофированными, но назвать поведение Вашингтона ответственным, объективным или хотя бы соответствующим американским же интересам в регионе точно не получится. Заходить в регион через Армению, где и в прямом, и в переносном смысле «двери», то есть границы и КПП в международных аэропортах, контролирует Россия — что-то из области дипломатического фэнтези. Использовать для этого нулевой авторитет Минской группы — тем более. А делать это в ситуации, когда после победы в 44-дневной войне ситуацию в регионе диктует уже Азербайджан — это даже не смешно. И это еще если не вспоминать про энергетическую безопасность, планы самого же Вашингтона «отстыковать» от России Центральную Азию, для которой «окно в Европу» — это Азербайджан, и многое другое.

Наконец, есть еще одно обстоятельство. Эмоции в политике, как известно, плохой советчик. Обида и ревность— тем более. Но сегодня в регионе явно развивается нешуточная ревность между «старыми» и «новыми» посредниками — то есть между США и Францией, которые всеми силами держатся за старый формат Минской группы, и Евросоюзом, который разворачивает здесь свою — и весьма эффективную — переговорную миссию.

Теоретически можно было бы, конечно, выступить с какой-то громкой и удачной инициативой, «щелкнуть по носу» конкурентов и т.д. Но визит Пелоси, вызвавший в Азербайджане справедливое возмущение, создаёт для этого, прямо сказать, не лучший фон.

Тем более вызывает понятное возмущение позиция официального Парижа, который на фоне явной армянской провокации принялся обвинять Азербайджан, да еще и устроил дешевый балаган в Совбезе ООН. После таких кульбитов ни США, ни Франция уже не вызывают доверия. Им попросту не получится верить. А посредник, которому не доверяют — это не посредник.

Наконец, есть еще одно обстоятельство — та самая мирная повестка, которую продвигает в регионе Евросоюз. Да, эта повестка больше в интересах Азербайджана, чем Армении. Что неудивительно. Во-первых, никто не отменял международное право и признанные границы. Во-вторых, Азербайджан выиграл войну, а согласно известному выражению экс-президента Эстонии Ильвеса, «война — это такая штука, которая меняет все». Ну и еще множество «в-третьих», «в-пятых», «в-десятых» и «в-двадцатых». И если бы США и Франция поддержали переговорную миссию Евросоюза, это действительно способствовало бы миру в регионе.

Но в реальности Вашингтон и Париж ведут такую политику, которая подрывает брюссельские переговоры. А это уже не на шутку обнадеживает Армению, которой нынешняя повестка дня переговоров ну совсем не нравится.

А это уже заставляет вспомнить один из крупнейших дипломатических ляпов в истории внешней политики США — встречу посла США в Ираке Эйприл Глэспи с Саддамом Хусейном и ее фразу насчёт территориальных споров Ирака и Кувейта: «У меня есть прямая инструкция президента – добиваться улучшения отношений с Ираком, – сказала тогда госпожа посол. – У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие как ваш пограничный спор с Кувейтом… Эта тема не связана с Америкой». Но в Багдаде госпожу Глэспи «не так поняли» и расценили ее слова как отмашку на оккупацию Кувейта и объявление его 19-й провинцией Ирака. Просто потому, что в США не учли: есть политики, которых опасно обнадеживать и тем более давать им «свободу рук».

А теперь свои оригинальные выводы из переговорной конкуренции США и Франции, с одной стороны, и Евросоюза, с другой, делают уже в Армении. И с упоением строят планы: вот мы сегодня устроим новую «войнушку», после чего можно будет провести ревизию и силовую модерацию невыгодных переговоров. Или хотя бы вернуться к пакетам предложений Минской группы— со статусом Карабаха и прочими «вкусняшками». Результаты мы могли наблюдать на Кельбаджарском направлении.

И вот эти «национальные особенности дипломатии», которые демонстрирует Армения, скажем так, повышают ответственность внерегиональных игроков, в том числе, вернее, прежде всего США и Франции. Которым сегодня нужно не создавать в регионе «альтернативную повестку дня», подталкивая Армению к новым вооружённым провокациям, а поддержать брюссельские переговоры и работу над полноценным мирным договором. И тем более не пытаться обвинить Азербайджан в мнимом «вторжении» на территорию Армении. Если уж Вашингтон и Париж взялись вести активную работу в регионе, то им по штату положено знать, что, во-первых, объективность в дипломатии никто не отменял. А реалии таковы, что это Армения держит под оккупацией семь азербайджанских сел Газахского района. Армения устами Никола Пашиняна давит из себя что-то вроде «принадлежность этих сел Азербайджану под вопросом», «у них правового статуса нет», признавая тем самым, что граница еще не согласована. Добавим от себя: в Кельбаджарском районе с его горным рельефом процесс делимитации даже не начинался. А процесс незаконного «прикарманиваемы» азербайджанских территорий шёл и в советские годы, пока границы союзных республик не обозначались на местности, и тем более во время оккупации Арменией азербайджанских земель. А это значит, что сегодня практически вся линия границы, за исключением нескольких участков, весьма условна. А значит, обвинять кого-то во «вторжении на чужую территорию» априори не очень-то имеет под собой должную основу. С учетом того, что Армения вообще отказывается признавать территориальную целостность Азербайджана — тем более.

И вот это уже не вопрос симпатий, антипатий, «борьбы за демократию» или еще чего-нибудь в этом роде. Это вопрос дипломатического профессионализма. Который, увы, здесь не продемонстрировали ни Париж, ни Вашингтон.

А.Шакур