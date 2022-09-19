Турция и американская компания Axiom Space подписали в понедельник соглашение об отправке в космос первого турецкого астронавта, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министра промышленности и технологии республики Мустафы Варанка.

«Мы подписали историческое соглашение о первом пилотируемом космическом полете, который будет осуществлен к 100-летию нашей страны. Мы будем сотрудничать с Axiom Space с целью подготовки и обслуживания полета турецкого астронавта, процесс отбора которого продолжается», — написал он на своей странице в Twitter.