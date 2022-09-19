Посол Франции в Азербайджане Закари Грос был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста МИД в связи с нападением на посольство Азербайджана во Франции, совершенным накануне радикальными армянскими группами.

На встрече заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов довел до сведения противоположной стороны, что нападение группы радикальных экстремистских сил армянской диаспоры во Франции на посольство Азербайджанской Республики в Париже является грубым нарушением законов Франции и общепринятых норм международного права.

В ходе нападения был нанесен материальный ущерб зданию посольства, поставлены под угрозу деятельность дипломатического представительства и жизнь сотрудников.

Заместитель министра Халяф Халафов выразил решительный протест в связи с созданием условий для подобных действий радикальных армянских группировок, выразил глубокое сожаление по поводу невыполнения Францией обязательства по обеспечению безопасности дипломатических представительств принимающей страной в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Кроме того, выдвинуто требование тщательного расследования правоохранительными органами Франции акта вандализма, представляющего угрозу дипломатическому представительству и его персоналу, предоставления соответствующей правовой оценки, привлечения виновных лиц к ответственности и обеспечения возмещения причиненного ущерба.

Посол Франции выразил сожаление в связи с инцидентом в посольстве Азербайджана. В связи с обращением азербайджанской стороны было отмечено, что будут предприняты соответствующие шаги для того, чтобы дать соответствующую правовую оценку инциденту.