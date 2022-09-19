Поведение команды премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отношении России на прошлой неделе стало абсолютно неприемлемым для союзнических отношений двух стран, поскольку Ереван откровенно присвоил Вашингтону достижения Москвы в нормализации обстановки на Южном Кавказе. Об этом заявил политолог, историк Армен Гаспарян, комментируя действия армянских властей во время визита в Ереван спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

«Мы услышали, что кризис урегулирован благодаря визиту Пелоси. Это запредельное хамство и гнусность. Ладно бы это делал какой-нибудь рядовой гражданин – но это делает спикер парламента Ален Симонян! Мне кажется, что нам давным-давно пора серьезно отреагировать на это. Не делать вид, что это позиция одного-двух политиков, а достаточно жестко объяснить суть явления. Потому что это все начинает сильно выбешивать», –отметил он.