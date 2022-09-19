Члены правления Координационного совета азербайджанцев Америки обратились к официальным органам страны в связи с визитом в Армению спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает АПА.

В обращении отмечается, что члены правления совета, проживающие в различных штатах США, и лидеры азербайджанских диаспорских организаций обеспокоены безопасностью своих родственников, проживающих в Азербайджанской Республике:

«Мы переехали в Соединенные Штаты со своими семьями, потому что считаем, что это колыбель демократических принципов. Однако Нэнси Пелоси и поддерживающие ее конгрессмены выступают против демократических принципов, защищающих права человека и справедливость».

Было отмечено, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Армению 18 сентября 2022 года направлен на искажение ситуации в регионе Южного Кавказа и вызывает глубокое сожаление у американцев азербайджанского происхождения: «Необоснованные и несправедливые обвинения Нэнси Пелоси в адрес Азербайджана недопустимы».

Говоря о широкомасштабной военной провокации вооруженных сил Армении против Азербайджана на неделимитированной границе в ночь с 12 на 13 сентября, члены Координационного Совета отметили, что эта агрессия была пресечена Вооруженными Силами Азербайджана:

«Обеспечены суверенитет и территориальная целостность нашей страны. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня и предотвращено обострение ситуации. Вся ответственность за обострение ситуации в регионе и широкомасштабную провокацию лежит на военно-политическом руководстве Армении».

С сожалением было отмечено, что, говоря о справедливости и демократии, Н.Пелоси ни разу не прокомментировала агрессивную политику Армении в отношении Азербайджана, почти 30-летнюю оккупацию азербайджанских территорий, разрушение азербайджанских городов, сел, школ, больниц, кладбищ, этническую чистку сотен тысяч азербайджанцев и другие тяжкие преступления, за которые Армения несет ответственность:

«Такие односторонние шаги и необоснованные заявления служат повышению напряженности, а не укреплению хрупкого мира в регионе».