В социальных сетях распространилось видео, записанное не политологом или политиком, а обычным среднестатистическим, как утверждают, гражданином Украины – не азербайджанцем по национальности и вообще никакого отношения к Азербайджану не имеющим (если что), но конкретно «размазавшим» «древних» соседушек, как ком навоза по тротуару, за их древнейшую ложь, порядком надоевшую не только азербайджанцам, но и всем разумным жителям планеты Земля.

«Мы – люди простые и историю учили не по советским контурным картам», — говорит украинец и далее демонстрирует с присущим ему юмором торговые карты европейцев и арабов, на которых наглядно показывает, что к чему, а именно – кто был, кого не было, кто занимал свое историческое место, а кто попросту это место стащил.