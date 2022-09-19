18 сентября в 20.00 пограничники погранзаставы «Худат» задержали нарушителей границы, граждан Пакистана Али Саджадда (1985 г.р.), Мунавар Васима (1992 г.р.), Юсафа Субтаина (1998 г.р.), Усмана Мухаммада (2002 г.р.) и Хасана Али (2005 г.р.). Они пытались перебраться в Россию через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Установлено, что трое задержанных прибыли в Азербайджан в конце августа рейсом Лахор-Баку из Пакистана, а двое-рейсом Дубай-Баку из Объединенных Арабских Эмиратов в сентябре.

В ходе расследования выяснилось, что граждане Пакистана намеревались мигрировать в одну из европейских стран, нарушив государственную границу, перейдя из Азербайджана в Российскую Федерацию.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.