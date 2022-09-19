В различных соцсетях продолжается публикация информации провокационного характера, нацеленной на подрыв имиджа азербайджанской армии и военнослужащих.

Об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры.

Отмечено, что в ходе анализа такой информации было установлено, что Хасмамедов Талех Видади оглу 16 сентября 2022 года разместил на своей странице в “Facebook” информацию о том, что отец одного из военнослужащих-срочников из Имишлинского района, ставший шехидом 13 сентября при предотвращении вооруженного инцидента, произошедшего на границе с Арменией, дал 3000 манатов для того, чтобы его сына взяли на службу.

Во время расследования, проведенного Военной прокуратурой, выяснилось, что Талех Хасмамедов прочитал эту информацию в соцсети и поделился ею на своей странице, а в действительности не знает такого человека. Также было установлено, что среди военнослужащих ВС Азербайджана, ставших шехидами в сентябре 2022 года, нет военнослужащего, проживающего или прописанного в Имишлинском районе.

Талеху Хасмамедову было сделано предупреждение.

Также в Военной прокуратуре продолжается расследование в связи с видеообращениями, распространенными 14-15 сентября 2022 года Ахмедовым Сананом Фуад оглу – братом шехида Сабухи Ахмедова, общественность будет дополнительно проинформирована об этом.