Правительство Китая выразило Вашингтону протест в связи с заявлением американского президента Джо Байдена о том, что ВС США будут защищать Тайвань в случае конфликта между Тайбэем и Пекином. Об этом сообщила в понедельник на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин, передает ТАСС.

«Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совестных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня», — подчеркнула она.

«Это также направляет ошибочный сигнал выступающим за независимость Тайваня силам. Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне», — отметила дипломат.