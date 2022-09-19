Вот уже второй день, как в Армении царит атмосфера веселья и праздника. Сторонний наблюдатель, полностью оторванной от реальной политической жизни, грешным делом, может подумать, что Армения, наконец, достигла своей «миацумной» мечты, и Карабах трансформировался в «арцах».

Хотя в действительности несколько дней назад совершенная Арменией военная авантюра и ее последствия позволяют говорить об обратном. Сегодня Еревану нужно думать не о Карабахе, а о том, как бы сохранить себя как государство, пусть и искусственно созданное.

А праздник связан с тем, что Армения, судя по всему, близка к тому, чтобы найти себе нового покровителя – США. Потому, визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в соседней стране, как среди народа, так и в стане властей был воспринят как пришествие «спасителя».

Известная своей проармянской позицией конгрессвумен, дабы не разочаровать блаженных и страждущих, не скупилась на похвалы в адрес «многострадальных».

Она во время встречи с премьер-министром Николом Пашиняном клятвенно заверила, что США рядом с Арменией во всех смыслах.

«Поддержка демократии в Армении, резолюция о признании «геноцида армян» (здесь и далее кавычки Minval), противостояние Турции в вопросе Нагорного Карабаха — в этих и во всех других отношениях мы друг Армении. Мы здесь из уважения к Вашему правительству. В прошлом году состоялись выборы, которые были признаны свободными и честными, и Ваша замечательная победа в условиях войны и с учетом других обстоятельств.

И дело в том, что, когда мы обычно посещаем какую-либо страну, это проявление уважения, а также мы хотим послушать и узнать, но я могу честно сказать, что эта делегация из Соединенных Штатов в Армению принесла с собой любовь и уважение американского народа к Вашему правительству и народу Армении. Спасибо за гостеприимство», — отметила она.

Наверняка, елейная речь Пелоси явилась бальзамом для души не только для Пашиняна, но и всей его команды. Однако, вряд ли, ее словоблудие о «демократии» пришлось по вкусу оппозиционно настроенной части армянского общества. А ведь всего пару-тройку месяцев назад в «демократической» Армении наблюдалась вакханалия диктатуры.

Во время многодневных митингов (мирных) в Ереване были задержаны сотни протестующих. Полиция, особо не церемонясь, действовала достаточно жестко. Причем настолько, что одному из протестующих сотрудники полиции сломали руку при задержании. Однако Пелоси предпочла не заметить этот вопиющий факт: ведь цели же у нее.

Главной из целей госпожи Пелоси, несомненно, является заручиться поддержкой армянского лобби в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут в ноябре этого года. Потому, она, не жалея живота своего, разглагольствовала и о «геноциде», и Карабахе, и противостоянии Турции.

Кроме того, визит американской марионетки армянского лобби нацелен на прощупывание армянских настроений с последующей перспективой постепенного переманивания Армении из орбиты влияния России в сторону Запада. И нужно сказать, что Ненси Пелоси осталась довольна.

К визиту американской «спасительницы» любители западных устоев устроили в Ереване многотысячный митинг с требованием выхода из ОДКБ. И никакой жиденький пикет кучки пророссийских активистов перед посольством США, развернувших плакат с надписью на трех языках: «Госпожа Пелоси, Армения всегда будет вместе с Россией», не мог подпортить настроение Пелоси и повлиять на западный антураж.

После военной провокации Армении на границе с Азербайджаном 12-14 сентября некоторые российские эксперты, выполняя армянский заказ, начали активно настраивать Кремль против Баку. Мол, Азербайджан хочет воспользоваться проблемами России в Украине, и открыть против Москвы «второй фронт». Отказ России и ОДКБ поддержать авантюру Еревана показал истинное лицо армянского «союзника».

Нелестные высказывания официальных лиц в Армении в адрес России и ОДКБ, визит Пелоси, митинг с требованием выхода из ОДКБ – вся эта цепочка событий показала, кто на самом деле является инициатором открытия «второго фронта» против России.

На фоне создавшейся ситуации российские эксперты, которые еще вчера явно симпатизировали Армении и, мягко говоря, не совсем дружелюбно были настроены в отношении Азербайджана, сегодня совершили «полицейский разворот».

Так, на своей странице в Facebook научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, эксперт и политолог Сергей Маркедонов написал следующее:

«Некоторые ТГ-каналы, даже настроенные в отношении к США скептически (Армянская вендетта, например) пишут о том, что Вашингтон встал окончательно на сторону Армении (это якобы следует из заявлений Пелоси про осуждение «смертельных атак» Азербайджана). Но это не так, и скорое уже развитие покажет правоту данного вывода.

США не откажутся от сотрудничества с Турцией (членом НАТО, второй военной силой в блоке после них самих). Штаты не сделают выбора между Азербайджаном и Арменией, особенно на фоне энергетических проблем у их стратегического союзника ЕС. И, конечно, не бросят Израиль, важнейшего партнера Баку.

Для них сдерживание Ирана, удержание от «геополитической экзотики» Турции и выдавливание России с Кавказа- три основных цели. И главная сверхзадача- не допустить евразийского альянса кого бы то ни было в целом, но в частности Москвы, Анкары и Тегерана.

В НАТО Армению ускоренным порядком не примут, там даже Грузия и Украина не имеют пока ПДЧ (План действий по членству – ред.), миротворцев взамен российским тоже не пришлют. Запад не предлагает и не предложит ничего лучше. Никакого возврата «арцаха», «крестового похода» на Баку или Анкару не будет».

В контексте всего сказанного удивляет наивность армянских властей. Хотя, в данном случае, правильнее было бы сказать, о политическом дилетантстве. Ведь вполне понятно, что Ереван, отказываясь от России и переползая под «крыло» США, фактически меняет шило на мыло. Ни о какой американской любви к армянам не может быть и речи.

Если взять конкретный пример с Пелоси, то есть ее личные интересы и интересы США. Точка. Армения, если рассуждать с точки зрения ожидания армян, нужна американцам так же, как собаке пятая нога. И против Азербайджана США не пойдут по причинам, которые уже указал выше Маркедонов. Для американцев главное, как можно ближе приблизиться к границам России, пусть даже Армения и не граничит с ней.

А тем временем сегодня в Ереване пройдет IX Российско-армянский межрегиональный форуме.

«Россия ставит целью развивать связи с Арменией и решать экономические задачи на деле», — заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, прибывший во главе российский делегации в Ереван для участия в форуме.

«Мы прибыли сюда такой представительной делегацией, чтобы подчеркнуть нашу историческую близость с Арменией и стремление развивать и укреплять связи между нашими народами и экономиками.

Это уже девятый форум, он проходит в сложное для наших стран время. Задача — практическое решение экономических задач, стоящих перед Россией и Арменией. Это не красивые слова, не теория и не обещания, а реальная работа в интересах людей наших стран», — отметил заместитель председателя правительства РФ.

С учетом изменившейся в Армении политической ситуации, крена в сторону Запада и пока еще скрытого недовольства России, можно утверждать, что сказанное Оверчуком ради красного словца, дань дипломатии. Не нужно быть предсказателем, чтобы спрогнозировать: в беседах за закрытыми дверями вице-премьер выскажет официальному Еревану все, что о нем думает президент России Владимир Путин.

В одной из известных песен Владимира Высоцкого есть такие слова: «Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так…». Перефразируя Высоцкого, можно сказать: Армения для России – если «друг» оказался не вдруг. Этого следовало ожидать…

Фарид Теймурханлы