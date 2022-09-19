Премьер Армении Никол Пашинян вонзает кривой нож в спину России, и пытается увести Армению из союзников России в стан врагов России. Об этом заявил политолог Сергей Марков.

«Как мы много раз и предсказывали, премьер Армении Пашинян вонзает кривой нож в спину России, и пытается увести Армению из союзников России в стан врагов России. Туда, к Франции и США. Теперь понятно, зачем ему нужна была эта стрельба на границе — чтобы под шум стрельбы обвинить Россию, что она не хочет воевать за Армению и вонзить кривой нож в спину России. Чтобы приветствовать всем в Ереване Нэнси Пелоси. Пашинян предатель. Рубен Вартанян предатель. Кто следующий предаст Россию и переметнется к американцам?», — вопросил он.