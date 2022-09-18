Временный поверенный в делах Беларуси в Румынии был вызван в МИД страны в связи с высказываниями 17 сентября белорусского лидера Александра Лукашенко по случаю Дня народного единства, сообщает МИД Румынии.

В румынском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Лукашенко, в частности, заявил, что «США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории Украины и что и другие государства, в том числе Румыния, будут в него непосредственно вовлечены».

В ходе встречи белорусскому дипломату были сообщены «элементы позиции» Бухареста, указывается в сообщении МИД Румынии. «Так, румынская сторона твердо отвергает подобные неприемлемые утверждения, которые питают риторику, основывающуюся на призывах к силе и угрозам силой в международных отношениях», — отмечается в нем.