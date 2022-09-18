Президент США Джо Байден не считает, что мир в настоящий момент находится в состоянии «новой более сложной холодной войны», сообщает ТАСС.

«Нет, я не считаю, что это новая более сложная холодная война», — заявил он в интервью телеканалу CBS, отрывок из которого вышел в эфир в воскресенье утром. Американского лидера просили прокомментировать встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшуюся на этой неделе на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде. «Является ли это новой более сложной холодной войной», — поинтересовался у Байдена журналист CBS.

Продолжая отвечать на этот вопрос, президент США напомнил, что предыдущая встреча лидеров РФ и КНР состоялась в феврале, когда Путин прилетал в Пекин на церемонию открытия XXIV зимних Олимпийских игр. «Вскоре после этого я звонил председателю КНР. [Я сделал это] не для того, чтобы угрожать <…>. Я сказал: «Если вы думаете, что американцы и остальные продолжат инвестировать в Китай с учетом нарушения вами санкций, введенных в отношении России, полагаю, вы совершаете гигантскую ошибку, но решение за вами». Пока нет никаких свидетельств того, что они направляют оружие или что-то еще России», — добавил Байден.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в четверг заявляла, что власти США обеспокоены углублением связей Москвы и Пекина, особенно во время проведения РФ «специальной военной операции» в Украине, и считают встречу президента России и председателя КНР примером сближения двух стран.