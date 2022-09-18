В России продолжаются мероприятия так называемой «внутренней самомобилизации» для пополнения подразделений оккупационных войск в войне против Украины. Об этом сообщается в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Отмечается, что Россия сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для отправки на войну в Украине. Поэтому оккупанты прибегают к хитрости, чтобы пополнить подразделения.

«На территории РФ проводятся мероприятия так называемой «внутренней самомобилизации». В Курской области — под видом набора кандидатов в подразделения материально-технического обеспечения, а в Нижегородской области, в частности, сотрудников организации «Атомохрана» — якобы в подразделения охраны важных объектов. Кандидаты, которые подписали контракт, проходят недельный курс стрелковой подготовки и сразу направляются на пополнение в зону боевых действий», — говорится в сводке.

Также россияне ищут «добровольцев» на оккупированных территориях, в частности, на Луганщине.

«На временно оккупированной территории Луганской области, в частности, в Беловодском районе, объявлен новый набор в так называемые «подразделения мвд». После значительных потерь в боях большинство штатных сотрудников сбежали или дезертировали на территорию России», — заявляют в Генштабе.