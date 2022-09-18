Армянские провокаторы организовали «акцию» перед посольством Азербайджана во Франции.

В ходе «акции» был совершен вандализм против здания посольства. Армянские радикалы подошли к зданию и попытались повредить его.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев написал в «Twitter», что французские фанатики-армяне напали на здание посольства:

«Но давайте отложим в сторону армянских варваров. Господин Эмманюэль Макрон, пусть будет стыдно Франции, которая не охраняет посольства и игнорирует наши основные пожелания в плане безопасности».