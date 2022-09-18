Президента Армении подвергли суровой критике за то, что он сфотографировался у гроба британской королевы, сообщает СМИ «The Sun».

В информации говорится, что президент Армении повел себя неуважительно, громко разговаривал и шутил со своими помощниками при посещении гроба с телом королевы Елизаветы II. Также, при поклонах перед гробом его помощник сфотографировал президента. Категорически запрещено всем лицам, в том числе государственным чиновникам, фотографировать в «Вестминстер-холле», где установлен гроб с телом королевы.

О действиях президента рассказал «The Sun» один из присутствовавших в зале людей:

«В том зале были сотни людей — никто не разговаривал. Он был единственным, кто говорил, и он, очевидно, все это время планировал сфотографироваться».

Другой человек рассказал «The Sun», что всем удалось полностью соблюдать правила, но один человек нарушил их.

Отметим, что всем строго запрещено фотографировать в «Вестминстер-холле», где установлен гроб с телом королевы. Фотографировать могут только представители СМИ.

Похороны королевы состоятся 19 сентября.