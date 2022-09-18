Нэнси Пелоси в Армении стала главным героем армянского народа. Об этом заявил политолог, экс-депутат Госдумы Сергей Марков в своем телеграм-канале.

«1. Она расплакалась при посещении мемориала в память жертв геноцида армян.

2. Весь Ереван увешан флагами США.

3. В Ереване сегодня митинг за выход Армении из ОДКБ и из союза с Россией.

4. США четко заняли проармянскую позицию в конфликте Армении против Азербайджана.

5. Чтобы понравиться Пелоси, власти Армении сняли портреты президента России Путина с билбордов в центре города.

6. Позиция руководства Армении это удар в спину России. Это предательство России, которая веками спасала армянский народ», — написал он.