Американский аналитик Люк Коффи усомнился в искренности намерений спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в эти выходные посещающей Армению.

Она отправилась в Ереван на фоне недавних боестолкновений на азербайджано-армянской границе. Пелоси заявила, что ее визит «является мощным символом твердой приверженности США мирной, процветающей и демократической Армении, а также стабильному и безопасному кавказскому региону».

«Если спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси не посетит также Азербайджан, то ее поездка в Армению будет просто политическим трюком по сбору средств за счет американских налогоплательщиков.

Если бы она искренне беспокоилась о процветании и мире на Южном Кавказе, то посетила бы и Баку», — написал Коффи в твиттере.

На азербайджано-армянской границе в ночь на 13 сентября имели место широкомасштабные провокации вооруженных сил Армении, которые вели интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии. Боестолкновения прекратились вечером 14 сентября.