Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили совершила визит в США, информацию об этом распространила пресс-служба премьер-министра. Сообщалось, что в рамках визита И.Гарибашвили примет участие в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи и встречи на высоком уровне премьер-министра в Нью-Йорке.

Ираклия Гарибашвили сопровождают в ходе визита министр иностранных дел Илья Дарчиашвили, министр образования и науки Михеил Чхенкели и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.