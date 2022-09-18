Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев 19 сентября посетит Китай, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

«Патрушев проведет российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, а также российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом Политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем», — говорится в сообщении.

Патрушев посетит Китай впервые с начала пандемии. Предыдущий раз он там был в декабре 2019 года, консультации проходили в Пекине и Шанхае.