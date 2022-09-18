В Баку и на Абшеронском полуострове 19 сентября прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24 градуса, днем ​​26-31 градус тепла. В Баку ночью 21-23, днем ​​28-30 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, относительная влажность — 60-65%.

Завтра в регионах Азербайджана будет преобладать погода без осадков, ночью и утром будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-21, днем ​​30-35 градусов тепла, в горах ночью 4-8, днем ​​10-14 градусов тепла.