Депутаты парламента Кыргызстана (Жогорку Кенеша) продолжат свое внеочередное заседание в воскресенье и обсудят ситуацию на границе с Таджикистаном, информацию об этом распространила пресс-служба высшего законодательного органа Кыргызстана.

«Сегодня, 18 сентября, в 15:00 (по местному времени) внеочередная сессия Жогорку Кенеша (Верховного Совета) Кыргызской Республики продолжится в закрытом режиме», — говорится в сообщении.

Отметим, спикер Жогорку Кенеша Талант Мамытов объявил о проведении внеочередного заседания 16 сентября в связи с обострением ситуации на кыргызско-таджикской границе. Заседание прошло за закрытыми дверями. В результате было принято решение объявить перерыв, чтобы не повторять процедуру созыва очередного внеочередного собрания.