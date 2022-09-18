Администрация президента США Джо Байдена активизировала усилия по закрытию тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе, об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, американские власти назначили сотрудницу Госдепартамента Тину Кайданов на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо, чтобы она могла пересмотреть дела некоторых заключенных для их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран. При этом у Кайданов, имеющей опыт работы в контртеррористическом отделе Госдепартамента, не будет в отличие от ее предшественников возможности докладывать о своей работе напрямую госсекретарю.

По сведениям издания, в Гуантанамо находятся 36 заключенных, при этом содержание тюрьмы обходится американскому правительству в $540 млн в год. Последний заключенный прибыл в тюрьму в 2008 году. Уточняется, что многие из заключенных содержатся там без суда на протяжении уже 20 лет.

Тюрьму в Гуантанамо создали в 2002 году при занимавшем в то время пост президента США Джордже Буше — младшем. В этот лагерь переводили людей, захваченных в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов.

В прошлом в тюрьме Гуантанамо содержали несколько сотен заключенных. Узники там находятся фактически в правовом вакууме. Сменивший в январе 2009 года Буша-младшего на посту президента Барак Обама практически сразу после начала исполнения полномочий подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение 12 месяцев. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.