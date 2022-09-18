Прошло почти два года с момента завершения 44-дневной войны. Армения не выполнила ни одного из своих обязательств по Трехстороннему заявлению и последующим договоренностям на высшем уровне. Тянула время, отлынивала, занималась демагогией, устраивала различные вооруженные провокации.

Об этом написал в Телеграм политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Москва как могла работала на сближение Еревана и Баку. Путин и Лавров, российская дипломатия проделали огромную работу, подготовили и организовали все необходимые встречи. И т.д. и т.п.

Вместо того, чтоб уж если не выполняешь ничего, то хоть сиди тихо, Ереван устроил очередную провокацию: ночью армянские диверсанты проникли на азербайджанскую территорию и стали минировать коммуникации. Были обнаружены, завязался бой. В данной ситуации азербайджанская сторона приняла решение подавить все огевые точки ВС Армении и армянские военные цели в полосе, где возник пограничный конфликт и где граница не делимитирована», — пишет Коротченко.

По словам эксперта, агрессор — Армения — получил ответ.

«А получив ответ за провокацию, Ереван обратился к ОДКБ и России — воюйте за нас! Спрашивается, с какого …. ?

Вы полезли минировать коммуникации на территории Азербайджана, вас там взяли за ж…, надрали ее, а теперь за вас кто-то должен воевать? Если решили дергать тигра за усы — то и все последствия данного решения — это ваша проблема.

Тем не менее, Россия политико-дипломатическими методами очень быстро остановила конфликт. А вместо благодарности Еревана мы услышали оттуда, что это заслуга США, а не РФ. И тут же нарисовалась Пелоси.

Вот такой расклад, армянские коллеги. Делаете ставку теперь на США? Имеете полное право. Как и Россия будет иметь полное право оставить вас один на один с Азербайджаном — дней на пять — когда вы его снова обстреляете или поползете минировать чужую территорию», — заключает эксперт.