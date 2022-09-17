Премьер-министр Израиля Яир Лапид отправится в понедельник, 19 сентября, с визитом в Нью-Йорк для участия в сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщила в субботу канцелярия израильского премьера, передает ТАСС.

«В ходе своего визита премьер-министр, как ожидается, встретится с рядом мировых лидеров: премьер-министром Соединенного Королевства Лиз Трасс, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Премьер-министр также встретится с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем», — говорится в сообщении.