Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде были «плодотворными». Об этом он сообщил журналистам по возвращении из Узбекистана.

«На полях саммита мы также провели плодотворные двусторонние встречи с президентами Азербайджана, Китая, Монголии, Узбекистана, России и Ирана, а также премьер-министрами Пакистана и Индии. В ходе встреч мы обменялись мнениями по нашим двусторонним отношениям, а также по актуальным глобальным вопросам», — сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду, что «наши консультации и контакты приведут к хорошим результатам».