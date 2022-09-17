Государственная комиссия Азербайджанской Республики по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан распространила информацию.

Как сообщили в Государственной комиссии, 12-14 сентября текущего года вооруженными силами Армении была совершена широкомасштабная провокация на азербайджано-армянской границе. В результате ответных мер, предпринятых нашей армией, армянская сторона понесла значительные потери.

«Также сообщаем, что трупы 32 армянских военнослужащих, обнаруженные на территориях, перешедших под наш контроль после боевых действий, были осмотрены совместно с сотрудниками Военной прокуратуры Азербайджана, которые не выявили на них каких-либо признаков насилия. 17 сентября эти трупы были переданы противоположной стороне.

В настоящее время проводится экспертиза других тел армянских военнослужащих, в ближайшее время ожидается передача их противоположной стороне.