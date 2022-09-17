Целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации Армении носят систематический характер.

Как передает пресс-служба МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора с канадской коллегой Мелани Джоли.

Джейхун Байрамов предоставил противоположной стороне информацию о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении на участках азербайджано-армянской границы и обозначил серьезную озабоченность Азербайджана сложившейся ситуацией.

Было подчеркнуто, что целенаправленные провокации и препятствия процессу нормализации армянской стороны носят систематический характер, и во время последних провокаций погибли 79 азербайджанских военнослужащих.