Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил США в желании столкнуть Европу и Россию на территории Украины.

«Свои планы они не скрывают. Контракты уже заключены на годы вперед. То есть, Украину будут разрушать до основания. И цель при этом — ослабление России и уничтожение Беларуси», — подчеркнул президент.

По его мнению, Вашингтон — единственный выгодополучатель от происходящего в Украине, и он будет и дальше пытаться «и Европу на место поставить, и конкурентов убрать». Он предположил, что следующими могут стать Молдова или страны Прибалтики, а также Польша или Румыния. «Штаты раздувают войну в Косово, пытаясь давить на Сербию, подбрасывают угли в тлеющее противоречие в Карабахе, мутят воду в Сирии. Не все просто в Афганистане и в соседних государствах. Вашингтон присутствует во всех значимых политических конфликтах», — заключил Лукашенко.

