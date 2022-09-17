Вооруженными Силами Азербайджана были приняты необходимые меры для пресечения крупномасштабной провокации, совершенной 12-14 сентября ВС Армении в направлении Дашкесанского, Кяльбаджарского, Лачинского и Зангиланского районов на азербайджано-армянской государственной границе и для предотвращения военной угрозы территории и суверенитету нашей страны. В результате эти незаконные действия были решительно пресечены.

Перед этим в некоторых соцсетях были распространены кадры, в которых утверждалось, что азербайджанские военнослужащие совершили противоправные действия в отношении трупов армянских военнослужащих, а также вели себя бесчеловечно по отношению к задержанным провокаторам.

Об этом говорится в информации Генеральной прокуратуры. В прокуратуре сообщили, что по данному факту начато расследование.

«Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеоматериалов данной категории, а также время и место съемки изображений на видео, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие детали, важные для установления объективной истины».